إصابة مواطن بانفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مواطن بجروح مختلفة، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال راصدون محليون، إن مواطنا يبلغ من العمر 38 عاماً، أصيب (الجمعة) بشظايا في أجزاء متفرقة في جسمه، جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مليشيا الحوثي قد زرعتها في أرض زراعية بمنطقة الجاح الأسفل غرب مديرية بيت الفقيه، جنوبي الحديدة.



وأوضحوا أن الانفجار تسبب بدمار كبير في شاحنته.



وتسبب الألغام الحوثية بمقتل وإصابة مئات المدنيين في محافظة الحديدة، التي لوثت المليشيا مناطق واسعة منها بالألغام والعبوات الناسفة.

