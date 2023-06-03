شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جورجينا تصدم السعوديين وتدخل كرستيانو في ورطة كبيرة.. ذكرت من هو الأمير الذي اهداها عقد قيمته ملايين الدولارات وكشفت عن السبب الصادم والمعيب ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت وسائل اعلام أن عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز غير سعيدة في العيش في المملكة العربية السعودية .

أفادت الصحف العالمية بأن جورجينا تشعر ان الحياة في أوروبا أسهل بكثير بالرغم من انها صرحت مؤخراً انها سعيدة جدا بالانتقال الى السعودية وأشادت بالمعاملة الجيدة التي تتلقاها هي وعائلتها.

صرحت جورجينا مؤخراً : “إنها دولة رائعة. يجب أن أعترف أنني ذهبت إلى هناك وانا حذرة جدًا بما يقوله الناس عنها وما تسمعه ، لكنها بلد آمن للغاية ومكان عائلي حقيقي وهم يعتنون بالنساء وأطفالهم حقًا. الناس كرماء للغاية ومدروسون حقًا “.

من الواضح ان جورجينا مرتاحة في العيش بالمملكة خاصة انه سُمح لها البقاء مع كريستيانو دون زواج.

دائماً ما تشارك متابعيها صوراً على الانستغرام من منزلها بالرياض وهي مرتدية البيكيني دون تقييد لحريتها.

تعتبر المملكة العربية السعودية أحد أكثر الدول أماناً حيث أنها استطاعت ان تؤمن لكريستيانو وعائلته اهتمام ورعاية كبيرة لم يحصل عليه في غالبية الدول الأخرى.

جورجينا تثير الجدل بثمن عقدها..

شاركت عارضة الأزياء الإسبانية، وحبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيها صورة من حفل أمفار.

ظهرت جورجينا مرتدية فستان أسود طويل مكشوف من منطقة الصدر من توقيع علي القروي.

من الناحية الجمالية تزينت بعقد ألماس يتوسطه حجر كريم باللون الأحمر.

تبلغ قيمه العقد حوالي 1.2 مليون دولار.

ظهرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بإطلالة ذهبية على السجادة الحمراء، في مهرجان “كان” السينمائي، في دورته الـ 76 وبدت مرتدية فستان طويل باللون الذهبي من تصميم علي القروي.

وطبقت المكياج البرونزي الذي أبرز ملامحها الجذابة بشكل واضح مع تسريحة شعر ناعمة اعتمدت فيها ذيل الحصان.

تقيم جورجينا في المملكة العربية السعودية برفقة كريستيانو ورنالدو وأطفالهما بعد انضمامه إلى صفوف نادي النصر السعودي.