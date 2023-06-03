شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مربي حيوانات مفترسة سعودي يكشف متى يهاجم الضبع الإنسان ويقوم بتجربة ليثبت صحة كلامه! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثق مواطن سعودي مربي حيوانات مفترسة، مقطع فيديو، كشف خلاله متى يهجم الضبع على الإنسان.
وقال خلال الفيديو، أن حيوان الضبع يهجم على الإنسان عندما يشعر أن الإنسان خائف، لافتا إلى أن الضبع لديه قدرة كبيرة على شم هرمون الخوف لدى الإنسان.
وتابع:" الخائف يطلع منه عرق، وإذا الضبع شم هذا العرق يهجم عليه، أما الإنسان الذي لا يخاف، لا يهجم عليه الضبع".
وخلال الفيديو قام مربي الحيوانات بتجربة عملية ليثبت صحة كلامه، وتقدم ناحية الضبع وقام بمهاجمته، فيما لم يهاجمه الضبع أو يقترب منه، موضحا أن الضبع لم يهاجمه بسبب عدم شعوره بالخوف.
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