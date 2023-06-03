شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن للكبار فقط كما ولدتتها امها.. صـ راخ هستيري للفنانة يسرا في أقوي مشهد لها من فيلم "عادل إمام" المشهور والذي تسبب بنـ زيف وبكـ اء يسرا وغضب المخرج شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تربعت الفنانة يسرا في اداءها وعفويتها على عرش أبرر الممثلين والفنانين المصريين الكبار، فجميع افلامها كانت مع أبطال الفن والسينما المصرية، كالفنان عادل امام، وربما هي أكثر فمثلا شاركت عادل إمام، افلامه، وكان عادل امام يهتم بها ويحبها كثيرا لجرأة المشاهد التي تقدمها دون اعتراض، وهو ما تميزت به الفنانة يسرا، حيث عرفت بمشاهدها الجريئة والساخنة، فلا يكاد يخلو فيلم شاركت فيه من المشاهد الجريئة، وهذا ما سنتحدث عنه في مقالنا، الذي سنسرد فيه أجرأ وأعنف مشهد، كان لها مع الفنان عادل إمام والفنان مصطفى متولي

▪︎ يسرا تتحدث عن مشاهدها الجريئة مع عادل إمام

عتبرت الفنانة المصرية يسرا أن القبلات والمشاهد الجريئة في السينما ليست عيبا، لأن الأخيرة في حاجة إلى الرومانسية والخيال.

وردت يسرا في تصريحات لها على عادل إمام الذي تحدث عن مشاهدها الجريئة في أفلامه، بأن السينما المصرية طوال عمرها تفعل ذلك، وتقدم المشاهد الساخنة والجريئة.

وأضافت: مشاهد القبلات ليست خطأ ولا عيبا ما دامت توظف في الفيلم بأسلوب جيد وصحيح، وتوضع في مكانها الطبيعي بحيث لو حذفت تؤثر تأثيرا كبيرا في العمل السينمائي.

يعتبر فيلم رسالة إلى الوالى، من أفضل الأفلام الذى قدمها النجمان عادل إمام ويسرا خلال سلسلة أفلامهما معًا، حيث حقق الفيلم حين طرحه عام 98 نجاحا كبيرا

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