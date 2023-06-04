شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تفرض غرامة مالية ضخمة لجميع من تزوج حديثا ولم يقم بهذا الإجراء الهام .. تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية اكدت على أهمية إضافة الزوجة إلى كارت العائلة الخاص بالزوج حيث ان ذلك يترتب على تأخير إضافة الزوجة غرامة وفقا للنظام. إضافة الزوجة لكارت عائلة الزوج : ذلك جاء في رد من الأحوال المدنية، على سؤال مغردة استفسرت بشأن غرامة تأخير إضافة الزوجة لكارت العائلة للزوج، موضحة أن تاريخ عقد النكاح مضى عليه عامين. و ا المدنية بقولها: “إنه يترتب على ذلك غرامة تقدر بـ50 ريالا يتم احتسابها عن كل عام من بعد 60 يوم من تاريخ العقد”. و و سابق، حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة، المستفيدين والمتعاملين معها، من التعامل مع المدعين تقديم خدمات الأحوال المدنية. وشارك الحساب الرسمي لـ”الأحوال المدنية”، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة، حذر خلالها من التعامل من من يدعي تقديم خدمات الوكالة. كذلك أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية مراجعة أقرب مكتب للأحوال في حالة الرغبة في تعديل المهنة السعودية تفرض غرامة مالية ضخمة لجميع من تزوج حديثا ولم يقم بهذا الإجراء الهام .. تعرف عليه.

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