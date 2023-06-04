شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أجمل نساء الدول العربية وفق تصنيف عالمي والمفاجأة في مرتبة بنات السعودية واليمن .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صنف الموقع الأمريكي الشهير، رانكر، السوريات في المركز الأول كـ أجمل نساء المنطقة العربية.حين تنافست تونس والمغرب بالمراكز الثانية والثالثة بنفس عدد النقاط، ثم فلسطين بالمركز الرابع ولبنان بالمركز الخامس ، ثم جاءت الجزائر بالمركز السادس ومصر بالمركز السابع والعراق تشارك مع الأردن على المركز الثامن. فيما جاءت كل من ليبيا واليمن والسعودية والسودان والبحرين بمراكز متتالية ، بينما كانت موريتانيا وقطر والكويت والامارات والصومال وعُمان بالمراكز الأخيرة. وعلى مستوى العالم جاءت الدول العربية سوريا بالمركز 31 و وتونس 36 والمغرب بالمركز 39 من أصل 160 دولة تم تصنيفها بالقائمة. يذكر أن التصنيف يعتمد على عدة عوامل تتعلق بالشهرة التاريخية لأجمل النساء ، ووفقا لتصنيف الأدبيات العربية لأجمل النساء في المنطقة العربية ، والوجوه النسائية الجميلة الأكثر انتشارا ، ثم يتم احتساب آراء الجمهور والمختصين “بالمرأة والجمال” بشرط عدم اختيار البلد الذي تنتمي له، وفقا لوسائل إعلام أردنية. أجمل نساء الدول العربية وفق تصنيف عالمي والمفاجأة في مرتبة بنات السعودية واليمن .. شاهد.

كانت هذه تفاصيل خبر أجمل نساء الدول العربية وفق تصنيف عالمي والمفاجأة في مرتبة بنات السعودية واليمن .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.