شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد صور جريئة لملكة جمال السعودية روم القحطاني.. ما فعلته مخجل ومعيب !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - 1 خبر جديد الان من السعودية

وقال المعجب، في الفيديو:”ملكة جمال السعودية وملكة جمال العرب للسلام”، موجها حديثه لرومي، قائلاً:” أنتي ملكة بأخلاقك وبذوقك، وتستاهلين التكريم الليلة وألف مبروك”.

من الجدير ذكره أن رومي القحطاني فازت بلقب ملكة جمال العرب للسلام 2022، حيث نشرت صورتها وهي تضع التاج، معقبة:”ملكة جمال العرب لسلام 2022″.