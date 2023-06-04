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عدن - ياسمين التهامي - طبيب سعودي يفجر مفاجأة صادمة للجميع قرر تحليل خلطات العسل التي تباع بالمملكة فاكتشف الكارثة

أفصح الدكتور فهد الخضيري عن قيامه بإجراء عمليات تحليل في المختبر للعسل والخلطات التي راجت في الآونة الأخيرة والتي يدعي بائعوها بأنها شفاء، مؤكداً أنه وجد بأنها تحتوي على "حبوب مطحونة".

وأوضح الخضيري خلال لقائه في برنامج "نقطة عمياء" على قناة السعودية أن هذه الخلطات تعتبر جريمة في الطب لأن يتم خلط مواد كثيرة ببعضها دون أن يعلمون التفاعل الذي قد يحدث بين المواد وبعضها.

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وأكد أنه من خلال التحليل وجد أن معظم هذه الخلطات مضاف لها أدوية كورتيزومية وأدوية أخرى للإنزاف وإذا أخذت هذه الحبوب مع العسل يخفض السكر كما وجد أنه يحتوي على جيليكوفاج مطحون ومضاف للعسل ويباع الـ 100 مللي منها بـ 500 ريال.

وقال الخضيري : "إن أكثر من 80٪ من الأشخاص الذين يدعون أنهم معالجون ويعملون تلك الخلطات هم جهلة ليس لديهم أي شهادة علمية أو دراسات أو أبحاث".