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عدن - ياسمين التهامي - فيديو يثير الرعب ظهور المسيح الدجال في حدود السعودية والخوف يجتاح مواطني المملكة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم ظهور المسيح الدجال على حدود السعودية مع دولة اليمن، وهو ما أثار الجدل.

وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو على أنه خروج المسيح الدجال وظهوره في شبه الجزيرة العربية وتحديدًا على حدود السعودية مع اليمن لبدء مهامه.

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وأظهر الفيديو صعود شخصية غامضة ترتدي زي أبيض إلى السماء، وقالوا إنها على حدود اليمن والسعودية، إلا أن مغردين كذبوا نفوا ذلك.

واتضح بحسب وكالة "فرانس برس" أن مقطع الفيديو الذي حظي على مشاهدات واسعة هو عمل فني ولا يمت للحقيقة بصلة.