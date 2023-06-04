شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يثير الرعب ظهور المسيح الدجال في حدود السعودية والخوف يجتاح مواطني المملكة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فيديو يثير الرعب ظهور المسيح الدجال في حدود السعودية والخوف يجتاح مواطني المملكة
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم ظهور المسيح الدجال على حدود السعودية مع دولة اليمن، وهو ما أثار الجدل.
وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو على أنه خروج المسيح الدجال وظهوره في شبه الجزيرة العربية وتحديدًا على حدود السعودية مع اليمن لبدء مهامه.
بقية التفاصيل في الاسفل
اقراء ايضاً :
وأظهر الفيديو صعود شخصية غامضة ترتدي زي أبيض إلى السماء، وقالوا إنها على حدود اليمن والسعودية، إلا أن مغردين كذبوا نفوا ذلك.
واتضح بحسب وكالة "فرانس برس" أن مقطع الفيديو الذي حظي على مشاهدات واسعة هو عمل فني ولا يمت للحقيقة بصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يثير الرعب ظهور المسيح الدجال في حدود السعودية والخوف يجتاح مواطني المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.