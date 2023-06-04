إب.. مليشيا الحوثي تفصل موظف في إدارة المرور على خلفية مشاركته في تشييع "المكحل"

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على فصل موظف في إدارة المرور بمحافظة إب (وسط اليمن)، على خلفية مشاركته في تشييع الناشط "حمدي الخولاني" الملقب بالمكحل في مارس الماضي.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي فصلت "محمد النجار" من وظيفته في إدارة المرور بمحافظة إب، وذلك بعد أيام من الإفراج عنه بعد شهرين قضاها مختطفا في سجونها بالمحافظة.



وكانت المليشيا قد اختطفت "النجار" رفقة العشرات، مطلع رمضان الماضي، على خلفية مشاركتهم في تشييع "المكحل" التي تحولت إلى تظاهرة تطالب المليشيا الرحيل من المحافظة.

في السياق أفادت مصادر حقوقية، أن المليشيا تواصل اختطاف العشرات داخل سجن الأمن السياسي على ذمة ذات القضية.



وفي الأول من رمضان الماضي شارك الآلاف من أبناء المحافظة، في تشييع الناشط "حمدي عبدالرزاق الخولاني" الملقب بـ "المكحل" ورددوا هتافات ضد مليشيا الحوثي التي اتهموها بتصفيته داخل السجن، وطالبوا برحيلها.



وعقب التظاهرة شنت المليشيا حملة اختطافات في أوساط المشاركين كما قامت بمحاصرة أحياء المدينة القديمة (مسقط رأس المكحل) بعشرات الأطقم العسكرية ومنذ ذلك الحين وهي تواصل حملات الاختطاف والقمع ضد أبناء المدينة.

