شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تزف هذا الخبر السار لكافة السعوديات الراغبات بالألتحاق بهذا العمل وتكشف هذه الشروط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام برتبة "جندي" للكادر النسائي، اعتبارا من اليوم حتى نهاية الأسبوع.

وأوضحت "اللجنة" أن استقبال طلبات القبول سيكون عبر منصة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 14/ 11/ 1444 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 19 / 11/ 1444 هـ، على أن تتوفر في المتقدمات شروط التعيين المطلوبة.

وتضمنت الشروط: