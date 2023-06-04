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عدن - ياسمين التهامي - قصتها طفلة احزنت السعوديين... توفت والدتها فين حين ولادتها وبعد 7 سنوات حصلت لها هذه الفاجعة

: قصة أبكتني دخلت المرأه غرفه العمليات لتلد وبينما هى كذلك ادركتها المنيه وماتت بعد ان ولدت ولدا جميلا حزن الزوج على فراق زوجته وأخذ الولد وأعطاه لخالته لانشغاله وبعد سبعه أشهر تزوج الرجل وانجب من الزوجه الجديدة ولدا وبنت وبعد مرور ثلاث سنوات أحضر الرجل ولده من عند خالته ليعيش معه اهتمت الزوجه بأبنائها ولم تهتم بهذا الولد فعاملته بشده وكانت تعاقبه ولا ترحمه وكانت كثيرا ما تضع له الطعام يأكل بمفرده كانت المرأه قد استضافت أهلها على العشاء فجاء الولد ونظر الى مائده الطعام وما عليها من صنوف الطعام والحلوى فمد يده ليأخذ شيئا يأكله فرأته المرأه ونهرته بشده ثم قامت بإعطائه طبقا من الأرز وأدخلته البلكونه وقالت له أجلس هنا حتى ينصرف الضيوف ولا تخرج من مكانك جلس الطفل الذى لم يتجاوز الاربعه سنين فى البلكونه بمفرده يأكل وكان يوما شديد البروده وخاف من زوجه أبيه ان يخرج عليها فتضربه فنام مكانه انصرف أهل المرأه وقامت المرأه بأخذ أولادها ودخلت تنام هي وابنائها حضر الزوج متأخرا من عمله قالت له الزوجه أحضر لك العشاء قال لها أكلت بالخارج فسأل عن ابنه يتيم الأم فقالت له زوجته إنه نائم فى سريره ونست أنها اجلسته فى البلكونه بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : .: قصتها طفلة احزنت السعوديين... توفت والدتها فين حين ولادتها وبعد 7 سنوات حصلت لها هذه الفاجعة .

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