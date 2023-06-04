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عدن - ياسمين التهامي - سعودية تضرب زوجها حتئ افقدته الوعي.. وعند ما كشفت عن السبب جعلت الكل يتعاطف معها

ربح رجل دعوى قضائية أقامها ضد زوجته في محكمة الاسرة، حيث قضت المحكمة بتغريم الزوجة مبلغ خمسة آلاف درهم كتعويض مادي ومعنوي وأدبي للزوج، بالإضافة إلى إلزامها بدفع رسوم ومصاريف أتعاب المحاماة.

وكان الزوج يطالب في دعواه أمام محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام زوجته بأداء مبلغ 150 ألف درهم له، حيث أوضح أن المشكو عليها قد اعتدت عليه بالضرب، وجرى إقامة دعوى جزائية ضدها قضي فيها بإدانتها مما دفع به إلى إقامة دعواه الحالية.

وأقر الشاكي أمام المحكمة أن المشكو عليها اعتدت عليه بالضرب بالتلفون على وجهه، حيث تضرر نفسياً وأخذ إجازة من عمله نتيجة العلامات التي أسفر الضرب عنها.

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من جهتها أنكرت المشكو عليها اعتدائها على زوجها، وقالت أنها دفعته للدفاع عن نفسها وهي زوجته وأم أبنائه.

وقد حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بدفع مبلغ خمسة آلاف درهم لزوجها، بالإضافة إلى التكفل بمجمل الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.