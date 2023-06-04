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عدن - ياسمين التهامي - العراف الشهير يكشف عن المفاجأة المرعبة التي ستحدث بداية شهر ذو الحجة في السعودية و 3 دول عربية

بعد تحقق توقعاته الأخيرة باندلاع حرب أهلية في السودان أصبح الجميع يتابع توقعات العراف اللبناني ميشال حايك الجديدة أولاً بأول والذي أطلق توقعات جديدة قد تحدث في عيد الأضحى القادم. وفي توقعات جديدة قال “حايك” عبر برنامج “كتير هالقد” مع هشام حداد عبر “ام تي في “بأننا سنشهد هزات أرضية على خطوط جديدة.”. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : ولفت ميشال حايك إلى أن “المعادلات المرتبطة بالزلازل ستتغيّر، والحديث عن تنفس الأرض بعد زلزال تركيا مجرد كلام و”هذا جرس إنذار”. واستدرك المنجم البناني الذي عرف بتنبؤاته التي صدف تحقق بعضها: “سنشهد هزات في البرّ والبحر في منطقتنا، لا يُشبه البعض منها ما حصل سابقاً وستكون مفاعيلها أكبر.” وقال إنها “ستؤثر على أماكن بعيدة وستكون ارتدادات الهزّات قوية، وهزّات صغيرة (رح تعمل العمايل)” في إشارة إلى كوارث قادمة. وتابع حايك أنّه رأى، إلى حين وصوله لتصوير الحلقة، أنّ المنطقة ستشهد 31 هزّة أرضية، إضافة إلى ما أسماه “هزّة في أفق العالم الهولندي الشخصي” دون أن يشير إلى المقصود بكلامه. وأعرب ميشال حايك عن اعتقاده بأن العالم سيشهد عوامل “ختيرة الكوكب” وظواهر طبيعية غريبة، كظهور نوع جديد من الشتاء لم نشهده من قبل على أيام طويلة وتساقطه على شكل حبال وحجارة، فيضانات، كسوف وخسوف متسارعة، سقوط أجسام من الفضاء، فالكوكب يجدد نفسه بنفسه وكأنه يخلق من جديد. وتكهن حايك بأن إسرائيل تخطط لتفجير أكثر من معلّم في لبنان لافتعال حوادث تهدد الاستقرار الداخلي، وبتوسّع رقعة التجسس وتورط أسماء لبنانية معروفة فيه.

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