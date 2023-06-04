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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ما هي وظيفة الأحلام التي يبحث عنها الناس بمصر واليمن والسعودية على جوجل؟

كشفت شركة الخدمات المالية ريميتلي، عن خريطة مثيرة وغير مسبوقة، تكشف الوظيفة التي يحلم بها كل شعب، استنادا إلى عمليات البحث العالمية على جوجل بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 202غير أن المصريين لم تشغلهم هذه الوظائف، فحسب الخريطة، يبدو أن الوظيفة التي يحلم بها المصريون هي (مدير فني لفريق كرة قدم)، وفقا لبيانات البحث الرسمية عن الوظائف في جوجل. أما قائمة البلدان التي بحثت عن “كيف تكون طيارًا” فهي كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا. كان متوسط الراتب للطيارين التجاريين في الولايات المتحدة أقل بقليل من 100 ألف دولار في عام 2021، وفقًا لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : ووفق البيانات، فإن معظم المواطنين الصينيين يحلمون بأن يصبحوا اختصاصيي تغذية، بينما يتساءل اللبنانيون كيف يمكنهم أن يصبحوا كوميديين. أما في الهند ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا، فتعد الكتابة الوظيفة التي بحث عنها أكثر من 800 ألف2.

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