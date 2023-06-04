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عدن - ياسمين التهامي - " الدين مو بالحجاب"تيك توكر سعودية مشهورة تصعق جميع المتابعين بهذا التصرف بلا أدنى خجل

عندما قامت التيك توكر السعودية سالي العوضي بارتداء الحجاب، شكرها كل المتابعين من فرحتهم بهذا الخبر الجميل، ودعوا لها بالهداية، لكنها فاجأت "ا متابعيها بخلع الحجاب بعد مرور 5 أشهر فقط على ارتدائه. وظهرت سالي العوضي خلال مقطع فيديو بشعر مصبوغ باللون البرتقالي اللامع بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : وقالت خلال إحدى مقاطع الفيديو: " معكم سالي العوضي، أنا شلحت الحجاب، بنت لبست الحجاب وما قدرت تلتزم". وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بأنها تقصدت أن تصبح "تريند".

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