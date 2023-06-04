مصرع قيادي حوثي بنيران آخر داخل قسم شرطة شمالي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل قيادي حوثي بنيران قيادي آخر، أمس السبت، في ظل تصاعد حوادث التصفيات الداخلية في الميليشيا المدعومة إيرانياً في صنعاء شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "المشرف الحوثي على قسم شرطة رسلان أطلق النار على إبراهيم هادي الذيباني، داخل القسم في منطقة ذهبان شمالي صنعاء، مشيرة إلى أن الأخير توفي بعد أن نقل إلى أحد المستشفيات.



وأضافت، أن ميليشيات الحوثي كانت قد عينت القتيل الذيباني، عاقلاً لحارة الكرازة في منطقة ذهبان، ونشب خلاف بينه وبين مشرف قسم شرطة رسلان.



وأوضحت المصادر، أن ميليشيات الحوثي قامت بتصفية الذيباني، بعد تسريبه معلومات مهمة عن المليشيا (لم توضحها) حيث كان يعمل مديراً للبحث الجنائي في قسم ذيبان قبل أن تقيله من منصبه.



وتصاعدت مؤخرا حوادث التصفيات داخل مليشيات الحوثي الإرهابية إثر خلافات على النفوذ والعوائد المالية التي يتم جنيها من الإتاوات غير القانونية التي تفرضها المليشيا على التجار والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

