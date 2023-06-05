مرصد حقوقي: إصابة ضابط يمني ونجله بانفجار لغم حوثي جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ضابط في أحد الألوية العسكرية التهامية ونجله، الأحد، بانفجار صاعق لغم حوثي في محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال المرصد اليمني للألغام، إن ركن هندسة اللواء الثاني تهامة (محمد جرمش ونجله عزالدين)، أصيبا، بجروح متفرقة نتيجة انفجار صاعق لغم.



وأوضح أن الحادثة وقعت عندما كان جرمش عائد بمركبة (طقم) على متنها مخلفات ألغام وعبوات تم نزعها من إحدى مناطق حيس، وهو في طريقه الى أحد المخازن بمديرية الخوخة في الحديدة.



ومديرية حيس إحدى المناطق التي لوثت مليشيا الحوثي الإرهابية مناطق شاسعة منها بالألغام التي تسببت بمقتل وإصابة العشرات خلال السنوات الأخيرة.

