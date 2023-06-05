شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حدث لأول مرة في تاريخ السعودية جعل المغتربين والمقيمين لا ينامون من شدة الفرح بعد هذا القرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعد القرارات التي تتخذها المملكة فيما يتعلق بالوافدين والمقيمين في المملكة واحدة من الأمور التي زاد الحديث عنها في الفترة الأخيرة، والتي قامت المملكة العربية السعودية باتخاذها للعمل على تنظيم الشؤون المتعلقة بالمقيمين في الدولة بطريقة أفضل، وقد اتخذت هذه القرارات بعد إلغاء نظام الكفالة، وهو الأمر الذي سهل كثيراً في تنقل الأجانب أو المقيمين بطريقة أكثر سهولة، وهذه القرارات هي محور موضوعنا في السطور القادمة.

حرصت وزارة العمل داخل المملكة على توضيح القرارات الخاصة بالأجانب المتواجدين على الأراضي السعودية، والتي سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بها فيما يلي:

• تقوم المملكة بتحمل كافة التكاليف المستحقة على العمال الأجانب، لكن يشترط أن يكون العمل ساري إلى أكتوبر 2022.

• كما تتحمل المملكة التكاليف الخاصة بالمؤسسات الصناعية المرخصة لمدة 5 سنوات على الأقل، ويستمر ذلك حتى عام 2024.

• يتم منع صاحب العمل من الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بأماكن إقامة العمال الأجانب، ولن يسمح لأصحاب العمل الاحتفاظ بالوثائق التأمينية للموظفين، وفي حال تقرر ذلك في فترة سابقة فإن ذلك يكون بعد موافقة صاحب العمل.

• اتخذت وزارة الصحة آخر القرارات السعودية للاجانب والتي تم فيها تقليل فترة السماح لمدفوعات المخالفات الخاصة بعمر المتقدم، كما يتم تحصيل هذه الغرامات بشكل إلزامي.

• تقرر كذلك حرمان الموظفين من التعويضات بعد طردهم من العمل في حال نفاد جميع التحذيرات الموجهة لهم. كما قررت الوزارة إلغاء تعيين السعوديين فقط في فئات مهنية محددة، منها على سبيل المثال: (مديري المبيعات- استشاري طب الأسنان- الأمناء الطبيين والتنفيذيين- أصحاب المتاجر- المحاسبين- المشترين- كبار المحاسبين- الممرضات- استشاري أسنان- الطبيب- الصيدلي- المورد).

جاء الهدف من القرار السابق بهدف تحقيق أعلى مستوى من الخدمة بجانب تخفيف العبء على العمالة الأجنبية الوافدة.

حدث لأول مرة في تاريخ السعودية جعل المغتربين والمقيمين لا ينامون من شدة الفرح بعد هذا القرار!.