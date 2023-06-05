مليشيا الحوثي تنقل أربعة مختطفين من سجونها في إب إلى جهة مجهولة بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - نقلت مليشيا الحوثي الإرهابية، أربعة مختطفين من أحد سجونها بمدينة إب (وسط اليمن)، إلى جهة مجهولة في صنعاء.



وقال الناشط الإعلامي "إبراهيم عسقين" ـ أحد أبناء إب ـ إن مليشيا الحوثي نقلت أربعة من شباب مدينة إب القديمة، إلى جهة غير معروفة في صنعاء.



وأوضح أن الشُبان الأربعة من أبناء المدينة القديمة الذين اختطفتهم مليشيا الحوثي الإرهابية قبل أكثر من شهرين على خلفية مشاركتهم في تشييع "حمدي الخولاني" الملقب بالمكحل.



وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية، قد اختطفت أكثر من 100 شاب من أبناء مدينة إب القديمة على خلفية مشاركتهم في مسيرة غاضبة في مطلع رمضان، نددت بمقتل الناشط "المكحل" الذي قضى في سجون الحوثيين في التاسع عشر من مارس الماضي.

