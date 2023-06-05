لحج.. ضبط شحنة طائرات مُسيّرة وأجهزة اتصالات عسكرية كانت في طريقها إلى الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - ضبطت نقطة أمنية تتبع اللواء الثاني عمالقة بمحافظة لحج (جنوبي اليمن) شحنة طائرات استطلاع مُسيّرة وأجهزة تنصت واتصالات عسكرية، كانت في طريقها من العاصمة المؤقتة عدن إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين الإرهابية في صنعاء.



وقال مصدر مُطلّع لـ "يمن شباب نت" إن الشحنة غادرت ميناء عدن وتجاوزت جميع حواجز التفتيش التابعة لقوات المجلس الانتقالي دون اعتراضها حتى وصلت نقطة مصنع الحديد في محافظة لحج.



وأضاف أنه ومن خلال التحقيق الأولي تبين وجود تسهيلات من بعض القيادات في قوات المجلس الانتقالي لوصول شحنات الدعم لمليشيا الحوثيين الإرهابية.



وأشار إلى أن هذه الشحنة المضبوطة لم تكن الأولى وسبقتها شحنات أخرى، فضلا عن ضبط مخازن في محافظة لحج جرى نقل الشحنات اليها لترتيب إعادة شحنها إلى صنعاء.



ولم يسبق لقيادة المجلس الانتقالي التي تسيطر قواتها على العاصمة المؤقتة عدن وحراسة جميع المنشآت بما فيها الموانئ، أن شرعت في التحقيق بوقائع خروج شحنات دعم عسكري إلى الحوثيين وضبطها بعد خروجها من عدن، ما يُشير إلى وجود تنسيق فعلي بين الجانبين وفقا لمراقبين.



