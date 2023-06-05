شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تمنع استخراج تأشيرة الزيارة إلا بعد تحقيق هذا الشرط الذي يعجز عنه معظم المغتربين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وضعت وزارة الخارجية السعودية عدداً من الشروط التي يجب توفرها في المقيم أو الوافد إذا أراد استخراج فيزة زيارة لأقاربه، وشددت الخارجية على بعض الشروط واعتبرتها إلزامية لا يمكن التساهل فيها، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تلك الشروط بالتفصيل، كما سنتعرف على الرسوم المفروضة لاستخراج فيزة الزيارة والخطوات التي يجب القيام بها .

من يمكنه تقديم طلب تأشيرة زيارة الى السعودية؟

يُطلب ممن يقومون بتقديم طلبات عن أشخاص يريدون زيارة المملكة العربية السعودية ادخال بيانات عائدة لهم للتأكد من أهليتهم لتقديم الطلب. والجدير بالذكر أن طلب الزيارة العائلية تقتصر على الأقارب من الدرجة الأولى مثل “الوالدين، والزوجة والأبناء، والأخوات” وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات التأشيرات عبر الإنترنت

شروط استخراج فيزا زيارة

حددت وزارة الخارجية السعودية شروط استخراج فيزا زيارة، وهي كالتالي :

– أن يكون قد مر على إصدار جواز السفر المتقدم 6 أشهر، ولا يكون أقل من ذلك – تقديم صورة من الصفحات الرئيسية في جواز السفر.

– تقديم صورة شخصية بخلفية بيضاء. _ تقديم أوراق تثبت صلة القرابة بين طالب الزيارة وبين المقيم في المملكة.

– ثم الدخول للموقع الإلكتروني “من هنا“، والتقدم بطلب الفيزا.

يتم التصديق على الطلب عن طريق مكتب الغرفة التجارية. عند أخذ الفيزا يتم دفع الرسوم اللازمة والتي سنذكرها لكم في الفقرات الآتية.

كيفية تقديم الطلب:

1- الانتقال إلى خدمة طلب زيارة عائلية للمواطنين، عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، إنجاز من هنا . 2- النقر على أوافق (للموافقة على التعهد). 3- النقر على زر التحقق من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد. 4- إدخال كافة بيانات التسجيل في النفاذ الوطني، والنقر على تسجيل الدخول. 5- إدخال البيانات الشخصية، وهي اسم صاحب الطلب ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد وتاريخ الانتهاء والمهنة ورقم الجوال والعنوان والبريد الإلكتروني. 6- إدخال بيانات جهة العمل، وهي رقم السجل واسم جهة العمل. 7- النقر على أوافق. 8- إدخال بيانات الزوار، وهي الغرض من الزيارة ورمز الصورة. 9- النقر على إضافة لإضافة بيانات المطلوبين، للزيارة. 10- النقر على أيقونة أوافق، لعرض الطلب.

طلب تأشيرة زيارة شخصية

خدمة لطلب زيارة اصدقاء او اشخاص ليس لهم علاقة تجارية او قرابة عائلية.

وتمكن هذه التـأشيرة الزوار من الدخول إلى أراضي السعودية لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين السعوديين، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن السعودية، وتأدية مناسك العمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.

التقديم على التأشيرة يكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة التأشيرات.

الآلية:

التقدم بطلب «الزيارة» من خلال خدمة الأفراد في المنصة وتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، وتعبئة البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة على التعهدات اللازمة

يتم بعد ذلك معالجة الطلب وإصدار «مستند تأشيرة زيارة شخصية»، الذي يمكن استعراض بيانته من خلال خدمة الاستعلام عن «طلب دعوة».

ويستطيع المدعو للزيارة إكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي بعد تعبئة نموذج «طلب تأشيرة دخول» في منصة التأشيرات، ومن ثم تقديم الطلب وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية السعودية في بلد الضيف أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية، ثم استلام جواز السفر بعد صدور تأشيرة الدخول والقدوم إلى السعودية عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الاستعلام عن الطلبات المُقدمة

يمكن الاستعلام عن الطلبات المُقدمة من خلال الدخول إلى منصة التأشيرات، واختيار أيقونة «استعلام» وتعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على «استعلام» لمراجعة الطلبات المُقدمة مُسبقاً.

طلب زيارة عائلية للمقيمين

خدمة لطلب زيارة أقارب المقيمين

خطوات تقديم الطلب:

الدخول إلى منصة خدمات التأشيرة الإلكترونية إنجاز، خدمة طلب زيارة عائلية للمقيمين “من هنا” . 1- النقر على أوافق على التعهد. 2- كتابة البيانات الشخصية، وهي رقم الإقامة، تاريخ الانتهاء. 3- النقر على إدخال بيانات الطلب، وهي اسم صاحب الطلب، الجنسية، المهنة، رقم الجوال، العنوان، البريد الإلكتروني، تاريخ الميلاد، رقم تأشيرة، إدخال اسم صاحب العمل. 4- النقر على أوافق. 5- إدخال بيانات الزوار، وهي الغرض من الزيارة، رمز الصورة المرئي. 6- النقر على إضافة، لإضافة المطلوبين للزيارة. 7- الضغط على أيقونة أوافق لعرض الطلب.

طلب تمديد تأشيرة العودة

خدمة تتيح للمقيمين طلب تمديد عودة لعوائلهم الذين انتهت صلاحية تأشيرة عودتهم.

تأشيرات الزيارة العائلية

من أكثر التأشيرات المطلوبة هي تأشيرات الزيارة العائلية وهي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية تمكن المستفيد من طلب زيارة أقارب المواطنين والمقيمين من الدرجة الأولى (الوالدين، الزوجة، الأبناء).

شروط التقديم

• تعبئة النموذج الإلكتروني عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية، وختمه ومصادقته إلكترونياً من الغرفة التجارية، أو من جهة العمل.

• إدخال جميع البيانات باللغة العربية عدا الأسماء إذا كان المطلوب للزيارة من جنسيات دول غير عربية ومطابقة لجوازات سفرهم.

• إقامة سارية المفعول للمقيمين.

• أن يكون الشخص المطلوب من الأقارب من الدرجة الأولى.

• بالنسبة للمقيمين، أن يحمل طالب التأشيرة إقامة عمل وليس مرافق.

خطوات التقديم

• املأ النموذج الإلكتروني عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية

• اختم الطلب وصادقه إلكترونياً من الغرفة التجارية أو من جهة العمل.

• يتم تنفيذ الخدمة خلال يوم.

المسـتندات المطلوبة لتأشـيرة الزيارة العائلية

• صورة عن الدعوة التي صدرت عبر وزارة الخارجية السـعودية

• جواز سفر صالح لأكثر من سـتة أشـهر

• ابتداء من 17/05/2016 يتوجب تسديد رسوم التأمين الصحي الإلزامي لجميع المغادرين إلى المملكة العربية السـعودية . تحدد الأسعار حسـب صلاحية التأشيرة والعمر.

• صورة شمسية عدد واحد

• إخراج قيد عائلي أصلي مصدق

• إخراج قيد فردي أصلي مصدق

• وثيقة زواج (للزوجة) أصلي مصدق

• سجل عدلي للرجال

• في حالة زيارة أحد أفراد عائلة الزوجة ارفاق اخراج قيد عائلي لوالد الزوجة و اخراج قيد عائلي لصاحب الدعوة ( الصهر ) / و صورة عن وثيقة زواج الصهر.

امتيازات جديدة

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تسهيلات جديدة لحاملي هذه التأشيرة إذ أنه أصبح بالإمكان تحويل تأشيرة الزيارة لدى الأطفال ممن هم دون 18 عاما إلى إقامة “هوية مقيم” شرط أن يحمل الأبوان إقامة نظامية.

كما أن انتهاء إقامة الفرد لا يمنع من تمديد تأشيرة الزيارة للزائر، ولكن من الملزم ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 180 يوماً، وسيتم فرض غرامة تأخير تمديد تأشيرة الزيارة بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها.

رسوم تأشيرة الزيارة حددت وزارة الخارجية السعودية الرسوم اللازم دفعها، حتى يتسنى للمسافر الإقامة، ونتعرف على رسوم كل منهما من خلال ما يلي: • إن كانت المدة من 14 يوم إلى 3 أشهر، يتم دفع 300 ريال.

• إذا كانت المدة 6 أشهر، يتم دفع 3000 ريال.

• إن كانت المدة سنة كاملة، يتم دفع 5000 ريال.

• إذا كان المسافر سيقيم لمدة عامين، يتم دفع 8000 ريال.

تمديد تأشيرة زيارة

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ما هي هذه الخدمة؟

خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الداخلية تمكن الأفراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة للاستفادة من البقاء بالمملكة العربية السعودية.

المتطلبات

• أن تكون التأشيرة المراد تمديدها سارية المفعول ومتبقٍ على صلاحيتها أسبوع أو أقل.

• عدم وجود مخالفات مرورية على الزائر.

• وجود الزائر داخل المملكة.

• صلاحية جواز سفر الزائر.

• دفع رسوم التمديد.

خطوات التقديم

• سجل الدخول في منصة أبشر.

• اختر خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية.

• اختر الخدمة (تمديد تأشيرة زيارة).

• أدخل البيانات والمرفقات المطلوبة.

• سدد الرسوم.

• قدم طلبك.

• يتم تنفيذ هذه الخدمة خلال يوم عمل

رسوم الخدمة :

100 ريال سعودي

طريقة الدفع:

سداد

الفئة المستهدفة :

مقيم, أعمال

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