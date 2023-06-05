شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج والعمرة السعودية تحسم الجدل بشأن أداء مناسك الحج ممن لديهم تأشيرة زيارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزارة الحج والعمرة السعودية تحسم الجدل بشأن أداء مناسك الحج ممن لديهم تأشيرة زيارة

حسمت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، الجدل الدائر حول تأشيرة الزيارة، . وأكدت أنها لا تسمح بأداء مناسك الحج.

وقالت وزارة الحج والعمرة إن "ضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة، نود تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج". بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : وشددت على أن تأشيرة الزيارة 90 يوماً، كما يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنبا لمخالفة الأنظمة.

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