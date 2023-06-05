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عدن - ياسمين التهامي - قرار صادم.. السعودية تعلن منع الوافدين من تأدية الحج والعمرة إذا حملو هذه الأشياء الهامة معهم

المملكة العربية السعودية حريصة على أن تكون كل التكاليف سواء للحج أو العمرة، مدفوعة بالكامل قبل القدوم لتأديتها وذلك لاجل التيسير على الحاج والمعتمر.

حيث ان حمل المبالغ النقدية الكبيرة ممنوع وقد ووجهت الوزارة نصيحة للحجاج والمعتمرين وزوار المسجد الحرام، بتجنب حمل المبالغ الزائدة عن الحاجة، وكذلك كالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والسبائك الذهبية وغيرها.

المراكز المرخصة وأشارت “الحج والعمرة” بالتعامل مع البنوك ومراكز الصرف والتحويل المرخصة، عند تحويل فائض الأموال، وعند استقبال الأموال المحولة.

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ويمكن التعرف على المراكز عن طريق زيارة موقع البنك المركزي “ساما”، أو المواقع الإلكترونية الخاصة بمراكز صرف وتحويل الأموال.

وعند إجراء المعاملات المالية، نصحت وزارة الحج والعمرة، بالاحتفاظ بالايصالات، ذلك حفظا لحقوق الزائر.

الدفع الإلكتروني ونوهت الوزارة بإمكانية استخدام طرق الدفع الإلكتروني باستخدام كروت الدفع العالمية، ولذلك لا يوجد حاجة لحمل النقد.