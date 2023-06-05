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عدن - ياسمين التهامي - سعر تويوتا سيكويا 2023 (أقل من المنافسين ولاند كروزر) الان في السعودية

يعد سعر تويوتا سيكويا 2023 ارخص من سعر لاند كروزر 2022 في السعودية البالغ 262,545 ريال سعودي ، فهي سيارة الدفع الرباعي العائلية كاملة الحجم 8 مقاعد ذات الـ 3 صفوف ، والتي تشترك في العديد من المكونات مع بيك أب تندرا 2022 ، تأتي بشكل قياسي مع مجموعة نقل الحركة الهجينة iForce MAX ثنائي التيربو V6 سعة 3.4 لتر ينتج قوة 437 حصانً و 583 رطل من عزم الدوران.

تعمل شركة تويوتا على تجديد تشكيلات سياراتها القديمة من الهيكل على الإطار باستخدام تكنولوجيا من العصر الحديث ، بما في ذلك التصميمات الداخلية الأفضل مع شاشات اللمس الضخمة ، والتعليق الخلفي الملفوف متعدد الوصلات ، ومجموعة نقل الحركة الأكثر كفاءة ، تابع التقرير سنلقي الضوء عن سعر سيكويا 2023 المتوقع ومقارنة بينها وبين اسعار بين المنافسين.

بقية التفاصيل في الاسفل

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صلت شاحنة بيك أب تويوتا تندرا 2022 أولا ، بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من سوق البيك اب كامل الحجم التي تهيمن عليها فورد F150 و شيفروليه سيلفرادو و رام 1500 ، والآن تتوفر سيارة تويوتا سيكويا 2023 كاملة الحجم الجديدة مع ترقيات مماثلة ، وهي تأتي فقط بنظام هايبرد.

سيارة تويوتا سيكويا 2023

مثل تندرا 2022 الشكل الجديد ، تم بناء سيكويا 2023 "Toyota Sequoia 2023" على منصة TNGA-F من تويوتا ، لكنها أقصر في الطول مقارنة بالشاحنة ، تدعم هذه المنصة أيضًا طرازي لاند كروزر و لكزس LX ، تستخدم سيكويا الآن محور خلفي صلب بدلا من إعداد مستقل مثل الجيل السابق وشيفروليه تاهو و فورد اكسبديشن و جيب واجونير.

مواصفات سيكويا 2023 من الداخل

التحسينات الداخلية في المقصورة التي شوهدت لأول مرة على تندرا 2022 تنتقل إلى سيكويا 2023 ، شاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصات قياسية في طراز SR5 ، لكن الشاشة الكبيرة التي تعمل باللمس مقاس 14.0 بوصة متوفرة كخيار في هذا الطراز وقياسية في باقي المجموعة.

مجموعة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة قياسية ، جنب إلى جنب مع تكامل آبل كار بلاي اللاسلكية و أندرويد أوتو ، توفر سيكويا 2023 إما مقعد للصف الثاني أو كراسي قبطان ، ويمكن لمقعد الصف الثالث أن ينزلق حتى ست بوصات ويطوى لأسفل ليلائم رف البضائع القابل للتعديل.

الفئات المتوفرة مع سيكويا 2023

عند طرح تويوتا سيكويا 2023 للبيع هذا الصيف ، ستتوفر بطرازات SR5 و ليمتد و بلاتينيوم و TRD Pro و كابستون (طراز فاخر محمل بالكامل تم طرحه لأول مرة في تندرا 2022 بيك اب) مع توفر دفع ثنائي أو رباعي.

تتوفر حزمة TRD Sport في طراز SR5 الذي يضيف عجلات TRD سوداء و مخمدات Bilstein ولمسات TRD أخرى ،متوفر حديثا في طرازي سيكويا SR5 و ليمتد، وهو حزمة TRD للطرق الوعرة ، ويضيف ترس تفاضلي خلفي مقفل ، و مخمدات Bilstein ، وعجلات TRD سوداء مقاس 18 بوصة ، وأنماط القيادة على الطرق الوعرة Multi-Terrain Select ، ونظام مراقبة الطرق الوعرة.

سعر تويوتا سيكويا 2023 المتوقع

سيتم بناء تويوتا سيكويا 2023 جنبا إلى جنب مع تندرا في مصنع تويوتا في سان أنطونيو ، تكساس ، من المتوقع أن يبدأ سعر تويوتا سيكويا 2023 بالدولار مايقرب من 53.000 دولار ويصل إلى حوالي 69.000 دولار مع نسخة سيكويا كابستون 2023 المحملة بالكامل بكل التجهيزات.

سعر تويوتا سيكويا 2023 في السعودية

تبدأ اسعار تويوتا سيكويا 2023 في السعودية ما يعادل قيمة 199,000 ريال سعودي.

سعر تويوتا سيكويا 2023 فل كامل مع نسخة كابستون الفاخرة المحملة بكل المعدات ما يعادل قيمة 259,000 ريال سعودي.

توفر سيكويا 2023 نوابض هوائية خلفية و مخمدات تكيفية ، وتحتوي نسخة TRD Pro للطرق الوعرة على مخمدات Fox مقاس 2.5 بوصة مع حجرات جانبية وخزانات بعيدة وإطارات Falken Wildpeak مقاس 33 بوصة لجميع التضاريس.