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عدن - ياسمين التهامي - تصل إلى 500 ريال.. تعديلات جديدة على سعر تأشيرات السعودية في 2023

وجهت وزارة القوى العاملة رسالة لجميع المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، بشأن التعديلات الجديدة على سعر تأشيرات السعودية الجديدة الخاصة بالخروج والعودة إلى المملكة

. وأوضحت الوزارة، في بيان نُشر اليوم، الثلاثاء 3 يناير 2023، أنها تلقت تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض عن قرار مجلس الوزراء في السعودية بتعديل قيمة رسوم تجديد تأشيرات الخروج والعودة بالنسبة للعمال الأجانب ومن مضمنهم المصريين، والإقامة في الحالات التي يكون فيها المقيمون خارج أو داخل المملكة.

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: قيمة رسوم تأشيرة الدخول والخروج إذا كان المقيم داخل المملكة العربية السعودية أوضح التقرير الذي تلقته وزارة القوي العاملة من مكتب التمثيل العمالي بالرياض أن سعر تأشيرة السعودية الخاص بتجديد تأشيرات الخروج والعودة هو 200 ريال سعودي للسفر لمرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصي، بالإضافة إلى 100 ريال سعودي عن كل شهر إضافي وذلك في حالة وجود المقيم داخل السعودية، فضلًا عن 500 ريال لعدة سفريات لمدة 3 أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة.

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والخروج إذا كان المقيم خارج المملكة شروط للحصول على تأشيرة السعودية للمصريين - صورة أرشيفية وتابع التقرير، إذا كان المقيم خارج المملكة سيكون سعر تأشيرة السعودية مضاعفًا لكل شهر إضافي أي 200 ريال، وذلك خلال مدة سريان الإقامة، بالإضافة إلى 500 ريال لعدة سفيرات لمدة 3 أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة، يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفًا أي 400 ريال، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

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إلى أن تعديل المادة 38 من نظام الإقامة نص على تجديد تأشيرة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية السعودية برسمٍ مضاعف عمّا يتم تحصيله اذا كانوا داخل المملكة. يُذكر أن وزارة القوى العاملة أعلنت، في وقتً سابق، عن تسهيل مكتب التمثيل العمالي التابع لها في الرياض بالمملكة العربية السعودية إجراءات حصول 114 عاملًا مصريًا من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بعد إنتهاء صلاحية الإقامة، وذلك بعد مراجعة مكتب عمال الرياض، وإدارة الوافدين، تم إصدار تأشيرات خروج نهائية للعودة إلى مصر. .: تصل إلى 500 ريال.. تعديلات جديدة على سعر تأشيرات السعودية في 2023