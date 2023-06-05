شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الوحش الكوري يعود.. سعر ومواصفات هيونداي توسان 2023 في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تُعد سيارة هيونداي توسان 2023 من أكثر الطرازات شهرة لدى علامة هيونداي الكورية

واستطاعت علامة هيونداي الكورية منافسة الكثير من العلامات التجارية الأخرى في الأسواق العربية، بسبب طرازاتها المتنوعة التي تقدمها في الأسواق.هيونداي توسان 2023 في السعودية

وتتوفرة نسخة هيونداي توسان 2023 في سوق السيارات السعودية مع مجموعة مميزة من التجهيزات التي تعمل على توفير الراحة للسائق في أثناء القيادة.

وإلى جانب ما سبق، تأتي هيونداي توسان مع مجموعة مميزة من وسائل الأمان وأنظمة الحماية المختلفة، إلى جانب نظام الأداء الجيدة.

المحرك والأداء

حيث تعمل نسخة هيونداي توسان 2023 الأساسية عبر محرك توربيني، سعة 2000 سي سي، 4 سلندر، ويعمل عبر نظام الدفع الأمامي للعجلات.

وتبلغ سعة خزان الوقود في سيارة هيونداي توسان 2023 نحو 54 لترًا، وتستهلك بمعدل 8 لترات من الوقود عن السير مسافة 100 كيلو متر.

بينما يولد موتور السيارة قوة حصانية تصل إلى 156 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن/ متر، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيك.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة نحو 170 كلم/ س، وهي تتسارع من نقطة الصفر إلى سرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 11 ثانية.

عوامل الأمان والسلامة

وعن وسائل الحماية في نسخة هيونداي توسان 2023 في السعودية فهي تأتي على النحو التالي:

وسائد هوائية.

فرامل مانعة للانزلاق.

توزيع إلكتروني لقوة الفرامل.

مثبت سرعة، وإنذار السرقة.

مراقبة مستوى ضغط الهواء في الإطارات.

أحزمة أمان، مكان لتثبيت لمقعد الأطفال.

سعر هيونداي توسان 2023 في السعودية

وتراوح سعر هيونداي توسان 2023 في السعودية بين 103 آلاف ريال، إلى 135 ألف ريال سعودي.

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