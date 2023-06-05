شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن النجم البرازيلي ميشايل... هل هرب ام تم طرده من فريق الهلال السعودي... حقائق صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الشائعات التي تتحدث عن هروب نجم نادي الهلال السعودي، اللاعب البرازيلي “ميشايل”، ومغادرته السعودية بدون إذن النادي ورغبته في الإنظمام إلى صفوف أحد الأندية البرازيلية. وجاءت هذه الشائعات بعد ظهور البرازيلي ميشايل نجم الهلال والجناح المتألق، خارج البلاد حيث عاد إلى موطنه، وهو ما فتح المجال للعديد من الشائعات التي تتحدث عن رحيله بنهاية الموسم الحالي رغبة في الانضمام إلى أحد الأندية البرازيلية. ولكن زوجة اللاعب تفضح خطته على انستجرام بالصورة التي نشرتها زوجة اللاعب ومعها الكثير من الحقائب ما يبعد مسألة أن يكون قد حصل ميشايل على إجازة من النادي؛ لذا شكت جماهير الهلال السعودي في الأمر. كماخرج ميشايل ليكشف حقيقة رحيله من الهلال والانتقال مستقبلًا إلى أحد الأندية في الدوري البرازيلي كرة القدم، ليفسر سفره بأنه بالفعل مجرد إجازة، وسيعود ليبدأ التحضير مع الهلال في الموسم الكروي الجديد. عاجل: هروب نجم الهلال السعودي إلى خارج المملكة وزوجته تفضح خطته الماكرة وتكشف المستور.

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