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عدن - ياسمين التهامي - من بين جميع الجنسيات المتواجدة... السعودية تصدر قرار بترحيل هذه ابناء هذه الجنسية فقط

اصدرت وزارة الداخلية السعودية في بيانها الأسبوعي عن نتائج حملاتها الميدانية المشتركة في أسبوع، التي تعمل على ضبط ومتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بجميع أرجاء المملكة.فقد تخطى عددهم 16493 مخالفًا، و تم ضبط مجموعة من المواطنين والمقيمين والمتسترين عليهم، وهذا ما عرضهم لتوقيع عقوبات مغلظة عليهم، تصل للسجن 15 عامًا، والغرامة المالية التي تصل إلى 15 مليون ريال. الداخلية وضبط آلاف المخالفينوأوضحت الداخلية في بيانها الرسمي المنشور عبر صفحتها الرسمية على تويتر، عن ضبط 9441 مخالفًا لنظام الإقامة، و4580 مخالفًا لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى ضبط 2472 مخالفًا لنظام العمل، كما تم القبض على 15 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : عقوبات المتسترين ومناشدات للمواطنين وحمل بيان الوزارة عدة جوانب، تطرق الجانب الأول لأعداء من تم ضبطهم وفق الجنسيات المختلفة، وضبط من حاول تسلل الحدود دخولاً وخروجًا بطرق غير شرعية، وإخضاع الآلاف للتحقيقات وتعديل الأوضاع، في حين تم ترحيل الآلاف إلى بلدانهم، في حين تضمن الجانب الثاني تحذير المتسترين من عقوبات قاسية، تطال الفئات التالية: كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة. كل من يساعد على نقلهم داخلها. كل من يوفر لهم المأوى. كل من يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

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