ولي العهد السعودي يعلن عن فرحة كبرى للمواطنين ..عيد الأضحى فرحتين (تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مدينة الرياض ستكون على موعد مع أكبر وأحدث (داون تاون) على مستوى العالم خلال عام 2030، وذلك بعد إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المربع الجديد، -حفظه الله-، الخميس، عن إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، بهدف تطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً في مدينة الرياض، مما يسهم في تطوير مستقبل العاصمة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتفصيلاً، يطلق مسمى (داون تاون) وهو مصطلح أمريكي على أي مركز مدينة، واستخدم هذا المصطلح لأول مرة في عام 1830 للإشارة إلى وسط مدينة نيويورك المعروف بمنهاتن.

ويمكّن الموقع الاستراتيجي لـ (داون تاون) الرياض، جميع سكان العاصمة من الاستفادة من الخدمات المقدمة فيه، حيث يقع على طريقين حيويين وهما طريق الملك سلمان وطريق الملك خالد وهما طريقان رئيسيان يقربان المسافة لجميع سكان الرياض سواء في الجنوب أو الغرب أو الشرق أو الشمال.

الأكبر والأحدث

عدة أسباب تجعل من (داون تاون) الرياض الأكبر والأحدث على مستوى العالم، فهو الأحدث لأنه يراعي في تصميمه أحدث ما توصلت له التكنولوجيا وعلوم الهندسة المعمارية في العالم.

وهو الأكبر عطفاً على مساحته ومحتوياته وطاقته الاستيعابية حيث سيقام على مساحة تتجاوز 19 كم²، ومساحة طابقية تصل لأكثر من 25 مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تتجاوز مئات الآلاف من السكان.

ويوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1,4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب حوالي 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، وحوالي 1.8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية.

ويقدم مشروع المربع الجديد تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيراً على الأقدام، إلى جانب وسائل تنقل داخلية.

حيث يبعد عن المطار مسافة 20 دقيقة بالسيارة تقريباً. أيقونة خاصة لكل مركز مدينة في العالم معلم خاص أو أيقونة تميزه، وفي (داون تاون) الرياض سيتم بناء أيقونة “المكعب” ليجسد رمزاً حضارياً عالمياً لمدينة الرياض، يضم أحدث التقنيات المبتكرة، ومزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر، ويسهم الشكل الهندسي المميز للمكعب في توفير المساحة اللازمة لاستيعاب تفاصيل المشروع والتقنيات الخاصة به.

وتستوحي الواجهة الخارجية للمكعب الطابع النجدي الحديث في تصميمها، وتشكل لوحة عرض تقنية إبداعية، فيما يقدم المكعب من الداخل تجربة استثنائية عبر تقنيات رقمية وافتراضية، وأحدث تقنيات التصوير الهولوغرافي، بالإضافة إلى برج سيتم تصميمه بشكل مميز وفريد.

ويشمل المكعب مساحة طابقية تتجاوز (مليوني) متر مربع ليكون وجهةً للضيافة، تحتوي على العديد من العلامات التجارية، والمعالم الثقافية، والنقاط الجاذبة للضيوف والزائرين، إلى جانب وحدات فندقية وسكنية، ومساحات مكتبية للأعمال، ومرافق للترفيه.

ويحتوى المشروع على: مساحات خضراء، مسارات للمشي، متحف مبتكر، جامعة متخصصة في التقنية والتصميم، مسرح متكامل ومتعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية..