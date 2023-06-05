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عدن - ياسمين التهامي - سعودي استمع نصيحة أحد المقربين له وقام بتطليق زوجته الطبيبة وأثناء فترة العدة حدثت مفاجأة

كشف الراوي سعيد السعيد عن قصة رجل تزوج طبيبة لكنه كان منزعجا من طبيعة عملها وحدثت بينهما الكثير من المشاكل.

وقال “السعيد” خلال لقاء على قناة “المجد”، إنه نصحه بأن يبقي على زوجته وأن يحاول أن يتقبلها كما هيّ طالما أنه تزوجها على هذا الأساس.

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وأضاف: “أن هذا الشخص غاب فترة ، وعندما عاد أخبره ” أنه طلق زوجته وتركت المنزل ” .

وأوضح السعيد ، ان هذا الشخص طلق زوجته ، بناءا على نصيحة أحد المقربين له ، وأثناء شهور العدة ، تفاجأ بأن نفس الشخص الذي نصحه بتطليقها ، تقدم لخطبتها قبل أن تكمل عدتها ” ، ما أصابة بالصدمة .

واستطرد: ونصحته بعد وقوع هذا الموقف ، أن لا تترك بابك لأحد يصلح بينك وبين زوجتك ، وقبل رأسها ، لأنك ظلمتها ، وتعلم من هذا الخطأ الشنيع ، وأكتب لصديقك هذا ، وعاتبه ، وأخبره أنك أرجعت زوجتك .