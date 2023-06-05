شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفاكهه المعجزة .. للنوم المريح وصفها اكثر من طبيب بـ”المعجزة” والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف مجموعة من الخبراء أن الكيوي بما فيه من خصائص قادر على تحسين جودة النوم لدينا بشكل كبير ما له أثر إيجابي للغاية على صحتنا الجسدية والعقلية،اليكم التفاصيل في هذا المقال.
وقال الخبراء إن تناول وجبة خفيفة من هذه الفاكهة المعجزة قبل النوم يمكن أن يساعدك حقا في الحصول على مزيد من “النوم الجميل”.
وأظهرت الدراسات أن فاكهة الكيوي يمكن أن تساعد في تحسين نوعية، وتوقيت، وكفاءة النوم بعد شهر من الاستهلاك المنتظم للفاكهة قبل النوم.
أوضح الخبراء: “تحتوي فاكهة الكيوي على كميات عالية من السيروتونين ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الفيتامينات مثل حمض الفوليك وفيتامين ب، والتي يمكن أن تساعد في علاج اضطرابات النوم بالإضافة إلى المساعدة في إعادة ضبط مواعيد نومك”.
تشمل التوصيات الأخرى عدم تناول الكافيين في المساء، وتجنب ممارسة التمارين الرياضية الشاقة مساء بل الحرص على تطبيقها في الصباح..
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