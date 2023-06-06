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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعودية تعلن فرض غرامات كبيرة على أصحاب تأشيرة الزيارة العائلية لهذا السبب المفاجئ

الإدارة العامة للجوازات السعودية وضحت أهمية تطبيق ضوابط تمديد الزيارة المتعددة و الالتزام التام بشروط التأشيرة والمغادرة قبل نهاية صلاحية التأشيرة. وفي هذا الجانب نوهت “الجوازات” أن قيمة غرامة تأخير تجديد تأشيرة الزيارة العائلية سوف يتم فرضها بعد انتهاء صلاحية السريان بـ3 أيام. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : تمديد الزيارة العائلية شروط تمديد الزيارة العائلية المفردة في السعودية أما بخصوص تأشيرة الزيارة المفردة في المملكة العربية السعودية فإن “الجوازات” قد أكدت على أنه يُمكن تمديدها من خلال “حساب المُستضيف” عبر التوجه إلى مِنصة “أبشر أفراد” أو “أبشر أعمال”، وذلك قبل أن تنتهي بـ7 أيام، ويُشترط وجود تأمين طبي للزائرين وفقاً لبعض الضوابط والشروط الموضوعة، وبالنسبة لمجموع تمديد تأشيرة الزيارة يجب أن لا يتخطى الـ 180 يوم.

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