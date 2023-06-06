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عدن - ياسمين التهامي - متوفرة في السعودية.."فورد الشرق الأوسط" تكشف عن أذكى "بيك أب رينجر" متعددة الاستخدامات

كشفت شركة "فورد الشرق الأوسط" عن أذكى وأقوى بيك أب رينجر متعددة الاستخدامات على الإطلاق؛ لتكون البيك أب الأكثر جاذبية للعملاء.

وتتميز السيارة بتصميم خارجي جريء، وبشبك أمامي جديد ومحدد، مع مصابيح أمامية C-clamp مميزة، وخط جانبي علوي، يضم أقواسًا للعجلات أكثر جرأة، تمنح رينجر ثباتًا إضافيًّا.

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ولأول مرة سيوفر الجيل المقبل من رينجر مصابيح أمامية ماتريكس LED، في حين تتوافق المصابيح الخلفية مع الرسومات المميزة في المقدمة.

كما توفر المقصورة الداخلية راحة وتقنيات فائقة، مع استخدام مواد ناعمة الملمس حول الشاشة المركزية التي تعمل باللمس، والبارزة على شكل صورة مع نظام الاتصال والترفيه SYNC®4 المميز من فورد.

وتم تطوير قاعدة البناء على قاعدة عجلات أطول وأعرض بمقدار 50مم من رينجر السابقة.

وتُقدِّم الواجهة الأمامية ذات التشكيل الهيدروليكي مساحة أكبر في حجرة المحرك؛ لتأمين الحماية المستقبلية لتقنيات الدفع الأخرى في رينجر؛ إذ تفتح الجزء الأمامي من رينجر للسماح بتدفق المزيد من الهواء إلى الرادياتير؛ ما يساعد في الحفاظ على انخفاض درجات الحرارة عند السحب أو جر الأحمال الثقيلة.

وسيتوافر الجيل المقبل من رينجر وايلد تراك بمحرك EcoBoost سعة 2.3 لتر، تم تجربته واختباره. ويدعم هذا المحرك مجموعة من منتجات فورد العالمية. كما تم تجهيز رينجر بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات رائد في فئته.

وركز المهندسون على أساسيات السيارة لتطوير تجربتَي القيادة والتحكم المتوقعتَين من العميل لشاحنة تُقدِّم مجموعة واسعة من الاستخدامات للعمل والعائلة والترفيه.

وتم تمديد العجلات الأمامية إلى الأمام بمقدار 50مم؛ للحصول على زاوية اقتراب أفضل لتحسين حركة المفاصل على الطرقات الوعرة؛ لتعزيز تجربة القيادة عليها.

وقام المهندسون أيضًا بتحويل مخمدات التعليق الخلفي إلى خارج السكك الإطارية؛ لمنح السائقين والركاب تجربة قيادة وركوب أفضل على الطرقات الوعرة وشوارع المدينة، بغض النظر عما إذا كانوا ينقلون حمولة ثقيلة للتخييم أو لمجرد الخروج مع العائلة في نزهة لتناول العشاء.

وسيستمتع العملاء بنظام النقل السريع الإلكتروني المُصمَّم لتوفير الإمكانيات متى يحتاجون إليها.

وتُسهِّل مشابك السحب المزدوجة البارزة في المصد الأمامي عملية جر السيارة على الطرقات الوعرة.

ولأول مرة يوفر الجيل المقبل من رينجر وايلد تراك للسائقين مجموعة من أنماط القيادة، هي (العادي والاقتصادي والسحب/ الجر وطرقات المدينة الزلقة والطين/ الرمل على الطرقات الوعرة).

وتعمل هذه الأنماط على ضبط كل شيء من ذراع نقل السرعات إلى استجابة دواسة الوقود والتحكم في الجر والثبات، ونظام مكابح ABS، وغيرها.. وهو ما يجعل القيادة على الطرقات الوعرة أكثر سهولة من أي وقت مضى.

ولضمان استعداده لمواجهة الظروف الجوية الصعبة في منطقتنا خضع الجيل المقبل من رينجر وايلد تراك لعملية تقييم صارمة ومكثفة لمدة عام تقريبًا على تضاريس متنوعة باستخدام نماذج أولية مبنية وفقًا لنِسَب وتحديثات، تتضمن دورة اختبار الصيف (من مايو إلى أغسطس)؛ لضمان التعرض المستمر لدرجات الحرارة القصوى اليومية بين 43 و49 درجة مئوية، وأشعة الشمس الشديدة لفترات طويلة.

وقال جون ويليامز، كبير مهندسي برنامج فورد رينجر: "يهدف التقييم إلى مقارنة أداء السيارة بتصميمها، إضافة إلى ضمان أن مرحلة التصنيع لن تتوقف بسبب أية مشاكل كبيرة قد تواجهها".

وداخليًّا تتميز رينجر بالشاشة الكبيرة التي تعمل باللمس (قياس 12)، الموجودة على اللوحة المركزية. وتتكامل هذه الشاشة مع لوحة العدادات الرقمية بالكامل، وتم تزويدها بأحدث نظام للمعلومات والترفيه SYNC®4 من فورد، ويأتي جاهزًا للعملاء من خلال الاتصالات الصوتية.

ويمكن للسائقين بضغطة زر الانتقال إلى شاشة رينجر المخصصة لجميع أنماط القيادة على الطرقات الوعرة؛ إذ يمكنهم مراقبة خط القيادة وزاوية التوجيه وزوايا انحراف السيارة وزوايا الدوران وغيرها من عناصر التحكم.

ويُعد ناقل الحركة الإلكتروني الجديد قصير المدى أمرًا أساسيًّا للأداء، وميزة مطلوبة بين العملاء.

وأنشأ فريق التصميم أيضًا مساحات تخزين ذكية، وميزات مفيدة للمالكين.. فهذه المساحات ليست لتخزين هاتفك أو شحنه لاسلكيًّا فحسب (حسب الطراز)، بل هناك صندوق كبير في وحدة التحكم المركزية للتخزين.

وإضافة إلى ذلك، تم تصميم جيوب الأبواب لتستوعب المزيد من الأشياء، بينما تُخفي لوحة العدادات العريضة صندوق قفازات علويًّا، فضلاً عن صناديق تخزين أسفل المقاعد الخلفية وخلفها.

ولتحسين الوصول إلى صندوق التحميل في الجيل المقبل من فورد رينجر، ابتكر فريق التصميم في فورد درجة جانبية متكاملة خلف الإطارات الخلفية.

وإضافة إلى ذلك، عمل فريق تصميم رينجر على توسيع الشاحنة بمقدار 50مم؛ وهو ما أتاح لها حمل مجموعة أكبر من التروس، خاصة في صندوق الشحن.

وستبدأ الأسعار في السعودية من 104.200 ريال من غير ضريبة القيمة المضافة.