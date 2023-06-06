مساع حوثية للسيطرة على شارع عام جوار الكلية الحربية شمال صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر محلية عن مساع تقوم بها مليشيا الحوثي للسيطرة على شارع عام بجوار الكلية الحربية، شمال العاصمة صنعاء؛ وذلك في اطار حملتها المستمرة للسيطرة على أراضي وعقارات الدولة.

وحسب المصادر، فقد قامت مليشيا الحوثي بإغلاق الشارع العام جوار الكلية الحربية، بمنطقة الحشيشية بالقرب من جولة الجمنة، ومنعت السكان من استحداث أي بناء في مساكنهم شرق الكلية.

وأكدت المصادر، أن المليشيا منعت السكان من أي استحداث أو بناء في الحي خلف الكلية الحربية من الجهة الشرقية، ضمن حملتها لتضييق الخناق على المواطنين.



وأشارت المصادر إلى أنّ لجنة عسكرية أنشأتها مليشيا الحوثي تقوم باختطاف أي شخص يقوم بالاستحداث أو ترميم منزله، وسط مخاوف من قيام المليشيا بتهجير السكان في إطار المنطقة ذاتها.



وبيّنت المصادر، أنّ قيادات حوثية في اللجنة أغلقت الشارع المؤدي للحي من الجهة الجنوبية، وقامت بتسويره تمهيدًا لعملية نهب أراضي ومساكن المواطنين تسعى اليها المليشيا.

وتسعى مليشيا الحوثي للسيطرة بشكل كامل على تلك المناطق، وتحويلها الى منطقة خاصة بها، خصوصا مع قربها من حي الجراف، والروضة والمناطق المحاذية التي تمثل ضاحية حوثية على غرار ضاحية لبنان الخاصة بحزب الله في بيروت.