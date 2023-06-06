شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جورجينا تعيش في صدمة بعد انكشاف سرها الواضح الذي اخفته عن كريستيانو وجميع المقربين منها.. قد يتسبب بطلاقها من الدون وطردها من السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - 1 خبر جديد الان من السعودية

بعد إلقاء القبض على والدها بتهمة تعاطيه مواد محظورة إستغلت جورجينا الوضع وقررت أن تستبعد شقيقتها وترسلها الى مدرسة داخلية بعيدة، ولم تقم بزيارتها على الإطلاق.

وعندما شاهدتها باتريسيا مع كريستيانو رونالدو، تواصلت معها لطلب المساعدة المادية، خاصة أنها تعيش حياة فقيرة فتجاهلت جورجينا اتصالها.

على الرغم من حياة البذخ و الرفاهية التي تتمتع بها جورجينا إلا انها إمتنعت عن الرد عليها ووعدتها فقط بقميص رونالدو.