شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قبل انتقاله إلى نادي الإتحاد السعودي.. كريم بنزيما يظهر بصور جريئة مع حبيبته المراهقة والجمهور يصفها بأجمل فتاة على الأرض _شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - 1 خبر جديد الان من السعودية

جوردان أوزونا سرية أكثر من بنزيما

جوردان أوزونا وهي شابة فرنسية بدأت في مواعدة مهاجم مدريد قبل بضع سنوات، لكنْ كلاهما يسعى للحفاظ على علاقتهما في إطار من الخصوصية.

عاشت العارضة لفترة طويلة بين مدريد ونيويورك، حيث تركز نشاطها المهني، وهي سرية مثل بنزيما أو حتى أكثر من ذلك.

نادرًا ما ينشر الثنائي الصور معًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحاولان عدم الكشف عن أي شيء من حياتهما الخاصة والعائلية.

علاقة بنزيما مع جوردان أوزونا

أوضح اللاعب الفائز بالكرة الذهبية: “لا أحب أن أكون في دائرة الضوء، هذا غباء بالنسبة لي. لدي حياتي مع عائلتي وأصدقائي، وهي أفضل وأسهل لهم أيضًا”.

وقال: “تخيل أنك تبلغ من العمر أربع سنوات وتعيش حياتك والكاميرا خلفك. يمكنك أن تفقد عقلك”.

ربما كانت جوردان أوزونا هي التي غيّرت طريقة رؤية نجم ريال مدريد للشهرة. بحسب صحيفة “ماركا“.

بينما الشيء الذي هو حقيقة واقعة، أنهما لم ينشرا أبدًا أي شيء على الشبكات الاجتماعية يشير إلى أنهما زوجان.

وجوردان أوزونا هي عارضة أزياء تبلغ من العمر 32 عامًا، وتعمل حاليًا مع وكالات عدة.

في ابريل الماضي، أنجب بنزيما طفله الرابع، والأول من الأمريكية جوردان أوزونا.

ومعروفٌ أنّ المهاجم كريم بنزيما لديه بالفعل ابن اسمه “إبراهيم” من عارضة الأزياء كورا غوتييه التي حضرت معه في حفل “بالون” الأخير، والذي تربطه بها علاقة ودية.

كما تبرز أوزونا كمؤثرة مع أكثر من نصف مليون متابع على حسابها في انستغرام، تسعدهم بأوضاعها الإيحائية، وتتباهى بشخصيتها المتمثلة في بشرة داكنة، وشعر مجعد، وجسم مثالي.

