شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. مشهور سناب شات السعودي سعود القحطاني يختبئ بالحمام ويرفض الخروج بسبب المعجبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - nbsp;تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهور سناب شات سعود القحطاني، يظهر فيه وهو يختبئ داخل الحمامات بسبب تواجد عدد كبير من المعجبات في المكان. يظهر الفيديو القحطاني في حيرة من أمره، ويتشاور مع أحد أصدقائه حول طريقة الخروج من هذا الموقف الحرج. ويبدو أن القحطاني تورط مع المعجبات بسبب إعلان عن شيء معين عن مطعم، وأثناء وجوده في المكان كان يسمع أصوات المعجبات..

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