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عدن - ياسمين التهامي - المحارب الساموراي يعود الى السعودية من جديد سعر تويوتا راف فور 2023 الجديدة الان السعودية

سعر تويوتا راف فور 2023 جديدة في السعودية لدى شركة عبداللطيف جميل وكيل سيارات تويوتا اليابانية في المملكة .

نحن نتحدث عن تكلفة شراء سيارة الكروس أوفر SUV المدمجة كانت بداية ظهوره في سنة 2018 كـ سيارة موديل 2019 ، والتي تنافس بالتحديد ؛ هوندا CRV ، و كيا سبورتاج ، و هونداي توسان ، و مازدا CX5 ، و فورد اسكيب ، و فولكس فاجن تيجوان .

بقية التفاصيل في الاسفل

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سعر تويوتا راف فور 2023 جديدة في السعودية لدى الوكيل عبداللطيف جميل :

سعر سيارة راف فور LE 4X2 جديدة يبلغ 97,750 ريال سعودي أي ما يعادل 26 ألف دولار أمريكي .

سعر راف فور جديدة نسخة LE 4X4 يبلغ 104,305 ريال سعودي أي ما يعادل 27,814 دولار أمريكي .

سعر تويوتا RAV4 2023 جديدة نسخة XLE 4X4 يبلغ 119,945 ريال سعودي أي ما يعادل 31,985 دولار أمريكي .

سعر راف فور ادفنشر جديدة نسخة 144,900 ريال سعودي أي ما يعادل 38,640 دولار أمريكي.

سعر RAV4 هايبرد نسخة LE 4X2 يبلغ 116,265 ريال سعودي أي ما يعادل 31 ألف دولار أمريكي .

سعر تويوتا راف فور هايبرد LE 4X4 يبلغ 123,165 ريال سعودي أي ما يعادل 32,844 دولار أمريكي .

سعر سيارة راف فور هايبرد XLE 4X4 يبلغ 131,675 ريال سعودي أي ما يعادل 35,113 دولار أمريكي .

سعر راف فور هايبرد جديدة هايبرد نسخة LTD 4X4 يبلغ 151,455 ريال سعودي أي ما يعادل 40,388 دولار أمريكي .

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محركات سيارات تويوتا راف فور لدى تويوتا السعودية :

محرك 4 سلندر سعة لترين يولد قوة 170 حصان و 203 نيوتن من عزم الدوران ، يتصل مع قير CVT ، يعتمد علي نظام دفع أمامي للعجلات FWD أو دفع كلي للعجلات AWD حسب النسخة ، متوفر على سيارات LE و XLE .

محرك 4 سلندر سعة 2,5 لتر يولد قوة 204 حصان و 243 نيوتن متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيك من 8 سرعات ، وتعمل بنظام دفع كلي للعجلات ، هذا المحرك متوفر على نسخة ادفنشر .

سيارة هايبرد تجمع بين عمل محرك بنزين 4 سلندر سعة 2,5 لتر مع محرك كهربائي يصدر من عملهم معاً قوة 214 حصان ، و 221 نيوتن متر من عزم الدوران من محرك البنزين و 121 نيوتن متر من عزم الدوران من المحرك الكهربائي ، يتصل مع قير CVT ، تعتمد على نظام دفع أمامي أو دفع رباعي للعجلات .