شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودي ينازع انفاسة الاخيرة بعد ساعة من زفافة وعند التشريح كانت الصاعقة والعروس تنهار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سعودي ينازع انفاسة الاخيرة بعد ساعة من زفافة وعند التشريح كانت الصاعقة والعروس تنهار والان مع التفاصيل عدن - ياسمين عبدالعظيم - .: عريس سعودي توفي خلال الأيام الماضية في ليلة الدخلة، وذلك بعد ان ارتكب غلطة عمره ونفذ طلب العروسة فكانت نهايته صادمة وغير متوقعةوفي تفاصيل الخبر، فقد احتفل شاب سعودي عمره 24 عاماً، بزواجه من ابنة عمه البالغة من العمر (21 عاماً)، وسط أجواء من البهجة والفرح، لكنّ الفرحة لم تدم إلا ساعات قليلة. .

.: وبعد ساعتين من ليلة الدخلة، سمع الجيران أصوات سيارة الإسعاف، وتفاجئوا عندما شاهدوا المسعفين يحملون جسد العريس وينقلوه من الشقة. وقال الخبر الوارد، إنّ المسعفين حاولوا إنعاش العريس، حيث كان في مراحلَ خطيرة وفارق الحياة، وهذا ما صدم عائلته وزوجته . ولفت إلى أنّ العروس دخلت في غيبوبة، يبنما طالب ذوو العريس بتشريح الجثة، حيث إتضح أنه توفي بسبب تناوله لجرعة زائدة من المنشط الجنسي “الفياغرا“

. وتابع الخبر أن العروس استفاقت من الغيبوبة بعد يومين، وطلبت التحدث إلى والد العريس، واعترفت له أنها ألحّت على زوجها لتناول “الفياغرا”، ورغم أنه رفض، لكن في النهاية وافق وتناول حبة واحدة. و ا أ لم تكتفِ بتلك الحبة، فاستغلت ذهابه إلى الحمام ووضعت حبتين إضافيتين من الفياغرا في العصير، ظناً منها أن هذا سيزيد من قوة وطاقة العريس، ويجعل ليلة دخلتهم مميزة، لكن ذلك كان سبب وفاته. وفاة عريس سعودي في عرسة وتقرير الطبيب الشرعي يكشف صدمة غير متوقعة! عريس سعودي ينازع انفاسة الاخيرة بعد ساعة من زفافة وعند التشريح كانت الصاعقة والعروس تنهار وتعترف بما فعلت سعودي ينازع انفاسة الاخيرة بعد ساعة من زفافة وعند التشريح كانت الصاعقة والعروس تنهار وتعترف بما فعلت. ك

ه

ت

خبر سعودي ينازع انفاسة الاخيرة بعد ساعة من زفافة وعند التشريح كانت الصاعقة والعروس تنهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

: سعودي ينازع انفاسة الاخيرة بعد ساعة من زفافة وعند التشريح كانت الصاعقة والعروس .