شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي دفع الملايين ليضع برنامج تجسس على جوال زوجته وفي اول تسجيل اكتشف الكارثة التي وقعت عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعودي دفع الملايين ليضع برنامج تجسس على جوال زوجته وفي اول تسجيل اكتشف الكارثة التي وقعت عليه

أثارت قضية سيدة سعودية متزوجة، اهتمام الرأي العام المحلي، بعد أن كشفت تفاصيل قيام زوجها بالتجسس عليها والإيقاع بينها وبين صديقتهاوقد أراد زوج السيدة السعودي وهو رجل ثلاثيني من الجنسية الباكستانية، أن يراقب محادثات زوجته ومكالماتها، ومن أجل ذلك أقدم على وضع برامج تجسس وتنصت في جوالها، كما أخذ نسخة عن بعض الرسائل التي كانت تدور بينها وبين صديقتها حول زوج صديقتها، وحذف جزء منها ثم أرسل الباقي إلى الزوج. ووفقًا لصحيفة «الوطن»، فقد طلبت السيدة الطلاق لأن الزوج تسبب في حدوث مشاكل بينها هي وصديقتها، الأمر الذي دفعها إلى طلب الطلاق ورفع القضية.

وطالبت الزوجة أن يتم معاقبة زوجها على التجسس والتنصت عليها، من خلال زرع برامج في هاتفها دون أن تعلم، مبيّنه أنه فعل ذلك بعد أن أخذ جوالها بحجة شراء جوال جديد لها. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : من جهة أخرى كشف المحامي عبدالرحمن الحربي، أن ما قام به الزوج يعد جريمة يحاسب عليها القانون، حيث يخضع ذلك للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتوجد عقوبة مترتبة على هذا الفعل منها الحبس لمدة عام وغرامة 500 ألف ريال، بتهمة التصنت والتجسس على الزوجة دون علمها، ونقل محادثاتها وتسجيلات صوتية للغير لإثارة الفتنة بينها وبين صديقتها وتخريب علاقتها الزوجية.

كانت هذه تفاصيل خبر سعودي دفع الملايين ليضع برنامج تجسس على جوال زوجته وفي اول تسجيل اكتشف الكارثة التي وقعت عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.