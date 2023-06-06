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عدن - ياسمين التهامي - اكبر حدث في تاريخ السعودية إنهيار اسعار المواشي قبل عيد الاضحى المبارك…والسبب صادم

وثق المواطن عبدالقادر آل معيلي، مقطع فيديو لانخفاض أسعار الأغنام في السوق المركزي بمحافظة جدة. وأشار المواطن، خلال الفيديو الذي شاركه وتداوله نشطاء مواقع التواصل، إلى انهيار أسعار الأغنام، حيث ظهر شخص ينادي على أسعار الأغنام والتي تراوحت أسعارها بين (510- 580) ريالًا، كما يبدو في المقطع.

وعلق “آل معيلي”، على هذه الأسعار قائلًا: “إذا قلنا انهارت الأسعار ما نتكلم هالحكي”. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : وأرجع “آل معيلي” سبب انهيار الأسعار، إلى الحلال المستورد أو رخص الأعلاف أو أن كثرة العرض فاقت الطلب.

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