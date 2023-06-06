مقتل مواطن برصاص قناص مليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة الشقب جنوبي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مدني، اليوم الثلاثاء، برصاص قناص مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية صبر الموادم جنوبي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن "المواطن سعيد احمد عبدالله( 43 عاما) قتل جراء تعرضه لعملية قنص من قبل مليشيا الحوثي أثناء تواجده في قرية نجد المرقب بمنطقة الشقب بمديرية صبر الموادم ".



وأشار المصدر إلى أن المواطن توفي أثناء إسعافه من قبل الأهالي إلى مدينة تعز لتلقي العلاج جراء الإصابة الخطيرة.



يشار إلى أن العشرات من سكان قرى منطقة الشقب الجبلية بينهم أطفال ونساء سقطوا بين قتيل وجريح جراء عمليات القنص والقصف التي تنفذها مليشيات الحوثي بالإضافة إلى الألغام الأرضية.

