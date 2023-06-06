المملكة المتحدة تعلن تعيين سفيرا جديدا لها في اليمن خلفا لـ"أوبنهايم"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء، تعيين سفيرا جديدا لها في الجمهورية اليمنية خلفا للسفير الحالي الذي يتولى منصبه منذ مطلع عام 2021م.



وقالت الخارجية البريطانية في بيان بموقعها الإلكتروني: "تم تعيين السيدة عبدة شريف أوبي سفيراً لصاحب الجلالة في الجمهورية اليمنية خلفاً للسيد ريتشارد أوبنهايم الذي سينتقل إلى منصب دبلوماسي آخر".



وأشار البيان إلى أن السيدة شريف ستحدد موعدها خلال سبتمبر 2023.

وفي آخر مهام لها شغلت شريف منصب رئيس قسم العراق والجزيرة العربية، ومديرية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية.



كما سبق أن شغلت منصب نائب السفير البريطاني لدى لبنان من عام 2012 وحتى 2016م، وفق الموقع الرسمي للخارجية.

