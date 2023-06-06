شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينشر صورة برفقة والديه .. والصورة تنال إعجاب الجمهور | صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محمد صلاح ينشر صورة برفقة والديه .. والصورة تنال إعجاب الجمهور | صورة

نشر نجم كرة القدم المصري والعالمي محمد صلاح منشور عبر صفحته الشخصية والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وتضمن المنشور صورة له مع والديه. وأعجب الجمهور بصورة صلاح مع والديه وعلق عليها : “ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، ربنا يخليهم لك يا صلاح يا عالمي، ربنا يحفظك يا نجم العالم، صلاح رقم ١ دائماً”. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : وتنوعت التعليقات على صورة محمد صلاح ووالدته ووالده، ودعا لهم الناس بالمباركة في أعمارهم وأن يجعلهم الله في أحسن حال ورضا نفس. على صعيد آخر، يعيش محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي أيام صعبة على الفريق ومغادرة لاعبين مهمين في الفريق وعدم اقتناص بطولة الدوري الإنجليزي، وفشل الصعود لدوري أبطال أوروبا، وغيرها من الهزائم لدى فريق ليفربول الإنجليزي.

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