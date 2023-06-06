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عدن - ياسمين التهامي - وداعا للمنوم مشروب أقوى من المنوم يجعلك تنام في الحال علاج الأرق وقلة النوم فعال 100%

الأرق مشكلة كبيرة الصحية الجسدية والنفسية حيث يواجه الكثير من الأشخاص حول العالم مشكلة الأرق و الصعوبة الكبيرة في النوم مما يؤدي إلى العصبية الشديدة بالإضافة إلى العديد من المشاكل الصحية الناتجة عن مواجهة صعوبات في النوم حيث أنه يتعرض الكثير من الأشخاص إلى مواجهة صعوبات قبل النوم لعدد من الأسباب المختلفة و التي قد ازدادت في الوقت الحالي بشكل كبير بسبب الضغوطات النفسية الكبيرة في الوقت الحالي بالإضافة إلى العديد من المشاكل التي تواجه الانسان مما يؤدي إلى الشعور بالارق و صعوبات النوم.

طرق التخلص من الأرقم

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يبحث الكثيرين عن طرق تساعدهم على التخلص من الارق والنوم بدون تلك الصعوبات التي يواجهونها قبل النوم ومن أفضل تلك الطرق هي:-

1- شاي البابونج الذي يساعد بشكل فعال في التغلب على الأرق حيث أنه يسبب حالة من الاسترخاء في الجسم و الحصول على نوم جيد لذلك ينصح بتناول شاي البابونج قبل النوم بربع ساعة يوميا للحصول على نوم هادئ

2- يساعد اللافندر على التخلص من الأرق والحصول على نوم هادئ حيث يمكن شرب اللافندر قبل النوم للحصول على نوم هادئ.

كما ينصح بتقليل الإضاءة أثناء النوم للحصول على الاسترخاء كما ينصح بالاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم بالاضافة الى الابتعاد عن الأصوات المزعجة التي تعمل على تشتيت كما ينصح برش بعض الروائح الهادئة للحصول علي الاسترخاء و نوم أفضل.