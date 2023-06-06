بنات من هذه الجنسية العربية يفضلون السعوديين الزواج بهم....لهذه الاسباب الصادمة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - : اخبار من اليمن �شف احصاء في تم عمله في السنة الماضية، على عينة للشباب في السعودية بأن زوجات السعوديين الأجنبيات ينتمون إلى أكثر من خمسة وثلاثين جنسية عربية وغيرها.

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السعوديات ينتمون إلى ٣٥ جنسية حيث ان الصراع الدائر في بعض الدول لم يقم بمنع السعوديين والسعوديات من الزواج من أبناء هذه الدول، وفي زواج السعوديين من أجنبيات تصدرت الجنسية اليمنية الترتيب، إذ بلغت 1015 حالة زواج بسبب جمالهن وتقديرهن للازواج ،وجاء في المرتبة الثانية الزواج من الجنسية السورية بـ183 حالة زواج، وفي المرتبة الثالثة جاء زواج السعوديين من الفلسطينيات بعدد 125 زواجاً، ثم زواج السعوديين من باكستانيات بـ109، تلاها الزواج من المصريات بـ80 زواجاً، والأردنيات بـ60 زواجاً، والزواج من جنسيات أخرى بواقع 51 زواجاً. و

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زواج السعوديين من مغربيات 40 حالة زواج، تلتها الهنديات بـ23، والأفغانيات بـ17، والسودانيات بـ16، والكويتيات بـ15، ثم الإندونيسيات والإريتريات بـ12، فالعراقيات واللبنانيات بواقع 10، والفيليبينيات بـ8، والبحرينيات بـ6، ثم الجنسية البنغالية والأمريكية والإثيوبية بـ5 زواجات، والموريتانية والتركية بواقع 4 زواجات، والإماراتيات والجزائريات والتركستانيات 3حالات. محمد بن سلمان ولي عهد السعودية يذهب بنفسه للمباركة لولي عهد الاردن ورجوة 'شاهد لحظة وصوله صور محمد بن سلمان ولي عهد السعودية يذهب بنفسه للمباركة لولي عهد الاردن ورجوة 'شاهد لحظة وصوله صور from-yemen.com صدمة العمر لسعوديين الامير محمد بن سلمان يعلن عن خبر ويفرح المغتربين.

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