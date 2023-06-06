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عدن - ياسمين التهامي - فاقت سقف التوقعات ... هدية ملك الأردن لنجله الأمير الحسين بحفل زفافه من السعودية رجوة 2023/06/06 الساعة 10:33 مساءً أهدى ملك الأردن عبدالله الثاني، نجله الحسين ولي العهد، "السيف الهاشمي" ليكون رمزاً للعدل أينما ذهب. وألقى الملك عبدالله الثاني، في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي، حيث يقيم فيها مأدبة العشاء بمناسبة زفاف الأمير الحسين، كلمة قال فيها "مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم أهلنا وعشيرتنا". بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً :

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