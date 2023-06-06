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عدن - ياسمين التهامي - تركت طفلها بين يدي هذا الكلب المخلص وذهبت للتسوق وبعد ساعات كانت الصدمه حصلت في السعودية

: كان كلب مخلصًا لامرأة لدرجة أنه تترك طفلها معه وتخرج للركض بسرعة. كانت تعود دائمًا لتجد الطفل نائمًا مع الكلب. في يوم من الأيام حدث شيء مأساوي. كالعادة، تركت المرأة الطفل بين يدي هذا الكلب المخلص وذهبت للتسوق. عندما عادت، اكتشفت مشهدًا مروعًا، وأحدثت فوضى عارمة. لم يكن الطفل في سريره، وحفاضاته وملابسه مقطعة، وبقع الدم في جميع أنحاء الغرفة. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : ف ح صدمة، بدأت المرأة الخائفة في البحث عن الطفل. فجأة رأت الكلب المخلص يخرج من تحت السرير، مغطى بالدم من جميع الجهات يلعق فمه كما لو أنها انتهت للتو من وجبة لذيذة . كانت المرأة مقتنعة بأن الكلب أكل طفلها. بدون تفكير كثيرًا، ضربت الكلب حتى الموت بالخشب. لذا استمرت في البحث لتجد على الأقل جزءًا من جسد ابنها . قريبا تخرج من مشهد آخر. خلف السرير كان الطفل ذو الشكل الجيد الذي كان عارياً ويمرح على السجادة. تحت السرير وجدت المرأة جسم ثعبان تمزق. كانت معركة شرسة بين الثعبان والكلب . قاتل الكلب لحماية الطفل من الثعبان الهائج. كان الوقت متأخرًا بالنسبة لها الآن لتتصالح مع ذلك لأنها في نفاد صبرها وغضبها قتلت الكلب المخلص . كم مرة نحكم على الناس بكلمات قاسية وننشر الأكاذيب عنهم قبل أن نأخذ وقتًا لتقييم الوضع؟ "تحلى بالصبر دائمًا على الوصول إلى الموقف وتجنب الأخطاء غير المشروطة التي يمكن أن تسقطنا. " .: امراة سعودية تركت طفلها بين يدي هذا الكلب المخلص وذهبت للتسوق وبعد ساعات كانت الصدمه

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