مقتل وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بنيران قيادي حوثي داخل محكمة في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة، أمس الإثنين، بنيران قيادي في مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران داخل محكمة، وسط العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن قياديا حوثيا يدعى "منصر المطري" أطلق النار على أربعة أشخاص من أسرة المعافى أمام مجمع المحاكم بمنطقة فج عطان في صنعاء.

وأضاف المصادر، أن ذلك أدى إلى مقتل "عبدالله أحمد المعافى" ونجليه أحمد ومحمد، فيما أصيب نجله الرابع "مقداد"، بجروح خطيرة نقل إثرها للعناية المركز في أحد المشافى بصنعاء.

وعزت المصادر السبب لارتكاب هذه الجريمة على خلفية أحكام أصدرتها إحدى المحاكم التابعة للمليشيا والتي قضت ببراءة أحد المتهمين من أسرة المعافى، ما دفعه للانتقام من الأسرة بكاملها أمام المحكمة.